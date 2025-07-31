Миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков объявил в соцсетях о планах приобрести права на дебютный альбом рэпера Гуфа (Алексей Долматов), который он слушал в юности, и удалить его в качестве «подарка всем русскодумающим людям». В ответ на это обладатель прав на запись, гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин заявил, что не подпишет контракт, если миллиардер будет настаивать на удалении альбома из сети.
В интервью, выложенном 23 июля на YouTube-канале «Игорь Рыбаков Music», Пронин рассказал, что продает права на дебютный альбом рэпера «Город дорог», который вышел в 2007 году.
«Мне недавно прилетело из комментариев, говорят: “Слушай, продюсер, ты здесь говоришь, что не работаешь с людьми, которые употребляют и так далее. А тебе же права на Гуфа принадлежат, так?”», — рассказал он в видеоролике под названием «Самая дорогая сделка русского рэпа».
Речь идет о первом альбоме Гуфа «Город дорог», права на который сейчас у Пронина. По его словам, этот лонгплей после смены дистрибьютора «будет, наверное, давать 8-10 [млн дохода в год]». Часть вырученных от сделки средств Пронин намерен направить на финансирование центра реабилитации для людей, страдающих от наркотической зависимости.
«Сейчас выставляю в продажу первый альбом Гуфа за 100 млн рублей — стартовая цена», — добавил гендиректор «Монолит Рекордс».
Вскоре о планах выкупить альбом сообщил Рыбаков. В публикации от 30 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что «сделка близится к завершению». При этом он признался, что его цель — удалить «Город дорог» со всех музыкальных площадок.
«Считаю, так будет правильно. В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город Дорог», который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем…» — написал он.
Миллиардер поблагодарил создателей альбома за «легендарную работу», но выразил уверенность в том, что «эту историю пора закрыть».
«Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю “Город Дорог” со всех площадок», — сказал он.
Рыбаков также назвал этот шаг «подарком всем русскодумающим людям».
PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев подтвердил в разговоре с URA.ru, что бизнесмен действительно хочет удалить дебютник Гуфа «Город дорог» со всех музыкальных площадок.
«Альбом он выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора “Монолит Рекордс” Антона Пронина, сумма сделки 95 млн рублей», — рассказал Климентьев.
Однако против этого выступил Пронин. Он признался, что «не подпишет контракт на передачу прав миллиардеру и продолжит поиск покупателей, если тот будет настаивать на удалении альбома.
«Кстати, желающих на самом деле нашлось достаточно большое количество, которые написали мне после публикации информации о нашей сделке и предварительном договоре», — добавил продюсер.
Правообладатель пояснил, что выступает против удаления альбома, т.к. «несмотря на все противоречия с точки зрения «смыслов», альбом не противоречит законодательству Российской Федерации. Пронин отметил, что, согласно российскому законодательству, права на запись будут принадлежать правообладателю еще 70 лет после сделки.
Российский лейбл «Монолит Рекордс» был основан Прониным и Юрием Слюсарем при поддержке продюсерского центра «Монолит» Максима Фадеева в 1994 году. Работает с артистами SEREBRO, Наргиз, Глюк’oZa, Олег Майами, Юлия Савичева, «Пицца», «Непара» и другими.
Юрий Слюсарь с ноября 2024 года является временно исполняющим обязанности главы Ростовской области.