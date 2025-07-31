Миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков объявил в соцсетях о планах приобрести права на дебютный альбом рэпера Гуфа (Алексей Долматов), который он слушал в юности, и удалить его в качестве «подарка всем русскодумающим людям». В ответ на это обладатель прав на запись, гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин заявил, что не подпишет контракт, если миллиардер будет настаивать на удалении альбома из сети.

В интервью, выложенном 23 июля на YouTube-канале «Игорь Рыбаков Music», Пронин рассказал, что продает права на дебютный альбом рэпера «Город дорог», который вышел в 2007 году.

«Мне недавно прилетело из комментариев, говорят: “Слушай, продюсер, ты здесь говоришь, что не работаешь с людьми, которые употребляют и так далее. А тебе же права на Гуфа принадлежат, так?”», — рассказал он в видеоролике под названием «Самая дорогая сделка русского рэпа».

Речь идет о первом альбоме Гуфа «Город дорог», права на который сейчас у Пронина. По его словам, этот лонгплей после смены дистрибьютора «будет, наверное, давать 8-10 [млн дохода в год]». Часть вырученных от сделки средств Пронин намерен направить на финансирование центра реабилитации для людей, страдающих от наркотической зависимости.

«Сейчас выставляю в продажу первый альбом Гуфа за 100 млн рублей — стартовая цена», — добавил гендиректор «Монолит Рекордс».

Вскоре о планах выкупить альбом сообщил Рыбаков. В публикации от 30 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что «сделка близится к завершению». При этом он признался, что его цель — удалить «Город дорог» со всех музыкальных площадок.

«Считаю, так будет правильно. В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город Дорог», который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем…» — написал он.

Миллиардер поблагодарил создателей альбома за «легендарную работу», но выразил уверенность в том, что «эту историю пора закрыть».

«Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю “Город Дорог” со всех площадок», — сказал он.

Рыбаков также назвал этот шаг «подарком всем русскодумающим людям».

PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев подтвердил в разговоре с URA.ru, что бизнесмен действительно хочет удалить дебютник Гуфа «Город дорог» со всех музыкальных площадок.

«Альбом он выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора “Монолит Рекордс” Антона Пронина, сумма сделки 95 млн рублей», — рассказал Климентьев.

Однако против этого выступил Пронин. Он признался, что «не подпишет контракт на передачу прав миллиардеру и продолжит поиск покупателей, если тот будет настаивать на удалении альбома.

«Кстати, желающих на самом деле нашлось достаточно большое количество, которые написали мне после публикации информации о нашей сделке и предварительном договоре», — добавил продюсер.

Правообладатель пояснил, что выступает против удаления альбома, т.к. «несмотря на все противоречия с точки зрения «смыслов», альбом не противоречит законодательству Российской Федерации. Пронин отметил, что, согласно российскому законодательству, права на запись будут принадлежать правообладателю еще 70 лет после сделки.