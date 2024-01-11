Палеонтологи из Университета Торонто — Итан Муни и Роберт Рейс — обнаружили древнейшую на Земле окаменелость кожи, которая принадлежит одному из самых ранних видов рептилий. Исследование ученых опубликовано в журнале Current Biology. Образец кожи был найден в известняковой пещерной системе Ричардс Спур, являющейся действующим карьером в штате Оклахома.

По словам ученых, они были потрясены, когда обнаружили этот образец, поскольку кожа и другие мягкие ткани редко окаменевают. Однако, как объясняют ученые, этот фрагмент мог сохраниться благодаря уникальным особенностям Ричардс Спур.

«Эта пещерная система была местом активного просачивания нефти в пермском периоде, вследствие чего происходило взаимодействие углеводородов в нефти и смоле, что, вероятнее всего, позволило этой коже сохраниться», — рассказал Итан Муни.

Установить, какому именно животному принадлежит найденная кожа, не удалось из-за того, что она не связана со скелетом или какими-либо другими останками. При этом исследование показало, что кожа имеет общие черты с древними и современными рептилиями, в частности, бугристую поверхность, похожую на кожу крокодила, и складчатые участки между эпидермальными чешуйками, которые напоминают структуру кожи змей и червеобразных ящериц.

Исследователи считают, что факт того, что древнейшая кожа напоминает кожу рептилий, живущих сегодня, показывает, насколько важны эти структуры для выживания в наземной среде.

«Эпидермис был критически важен для выживания позвоночных на суше. Это важнейший барьер между внутренними процессами организма и суровой внешней средой», — объясняет Итан Муни.

Кроме того, исследователи отмечают, что найденную кожу можно считать примером структуры кожи предков наземных позвоночных ранних амниот — рептилий, птиц и млекопитающих, благодаря которой перья птиц и волосяные фолликулы млекопитающих смогли эволюционировать.

Сейчас найденные образцы хранятся в канадском Королевском музее Онтарио. «Находка такой древней окаменелости — это исключительная возможность заглянуть в прошлое. <…> Подобные открытия могут очень обогатить наше понимание и представление об этих животных-первопроходцах», — подчеркнул Муни. По его словам, возможность заглянуть в глубины веков, которая «время от времени выпадает ученым», является «исключительной».