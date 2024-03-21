Врачи Массачусетской больницы в Бостоне успешно провели первую в мире трансплантацию генетически модифицированной почки свиньи человеку. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу клиники.

21 марта на пресс-конференции по итогам операции медики рассказали, что пересадка органа состоялась 16 марта и длилась четыре часа. По словам руководившего процедурой доктора Тацуо Каваи, сразу после трансплантации свиная почка «порозовела» и начала функционировать, что вызвало аплодисменты у всего медперсонала. Каваи признался, что это «самая красивая почка», которую он когда-либо видел.

Операцию провели 62-летнему Рику Слейману, у которого ранее диагностировали терминальную (конечную) стадию заболевания почек. В 2018 году ему уже проводили трансплантацию органа, тогда донором стал другой человек, однако почка не прижилась. После этого врачи предложили пациенту пересадку органа от свиньи.

«Эта процедура знаменует собой важную веху в стремлении обеспечить пациентов более доступными органами», — говорится в сообщении на сайте Массачусетской больницы.

По данным специалистов, свиная почка имеет точно такой же размер, как орган человека. Успех операции обеспечило использование именно генно-модифицированной почки животного.

Ее разработали с использованием технологии CRISPR-Cas9, которая удаляет вредные гены свиньи и добавляет некоторые человеческие для улучшения совместимости. Орган предоставила биотехнологическая компания eGenesis, которая занимается редактированием и исследованием генов.

Врачи отметили, что пациент чувствует себя хорошо, и в скором времени его смогут выписать из больницы.

Процедура пересадки органов или тканей от животных людям в науке называется ксенотрансплантацией. Именно она может помочь в решении проблемы нехватки донорских органов нуждающимся людям, отмечает CNN.

По информации телеканала, каждый день в США в ожидании органа умирают 17 человек. Почки — орган, которого больше всего не хватает. По данным сети по закупкам и трансплантации органов, в 2023 году было пересажено около 27 тысяч почек, но в списке ожидания на эти органы находились почти 89 тысяч человек, выяснил CNN.

Рик Слейман — не первый пациент, испытавший ксенотрансплантацию. В 2022 году американцу Дэвиду Беннетту успешно заменили его сердце на свиное, но через два месяца мужчина умер от осложнений.

В 2023 году пересадили сердце генно-модифицированной свиньи другому американцу Лоренсу Фосетту. Попытка спасти пациенту жизнь также оказалась неудачной — после операции мужчина прожил около шести недель.