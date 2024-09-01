В ночь на 1 сентября украинская сторона провела самую масштабную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов: в общей сложности средства ПВО сбили или перехватили 158 БпЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.

Как уточняется в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства, за ночь было уничтожено:

46 беспилотников — над Курской областью,

34 — над Брянской областью,

28 — над Воронежской областью,

14 — над Белгородской областью,

8 — над Рязанской областью,

7 — над Московской областью,

5 — над Калужской областью,

4 — над Липецкой областью,

3 — над Тульской областью,

2 — над Москвой,

2 — над Тамбовской областью,

2 — над Смоленской областью,

1 — над Орловской областью,

2 — над Тверской областью,

1 — над Ивановской областью.

В Капотне сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее техническое здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), возникло возгорание. Сначала к его тушению хотели привлечь два вертолета, но потом оказалось, что в этом нет необходимости, и уровень сложности пожара был понижен с пятого до второго.

Один из летевших на Москву беспилотников упал возле частного жилого дома в Раменском округе, пострадавших нет.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский из-за угрозы атаки беспилотников утром 1 сентября временно приостанавливали прием и отправку авиарейсов, сообщили в Росавиации. В результате 43 самолета ушли на запасные аэродромы, вылет 74 рейсов был задержан.

Мэр подмосковной Каширы Михаил Шувалов сообщил о попытке атаковать Каширскую ГРЭС. По его словам, жертв и разрушений нет. «Пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы», — утверждает градоначальник. Однако местные жители публикуют видеозаписи, свидетельствующие о том, что на месте отражения атаки дрона возникло возгорание.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале пишет об «отражении атаки украинского БпЛА на подлете к Ярославлю». По его словам, пострадавших и разрушений на месте падения беспилотника нет. «На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — призвал глава региона.

В Тверской области была атакована Конаковская ГРЭС, местные жители выкладывают в соцсети видео с возникшим там крупным пожаром. Губернатор Игорь Руденя заявил, что, по предварительным данным, пострадавших в регионе нет. Очевидцы рассказали Shot, что слышали несколько мощных хлопков в районе ГРЭС около 04:30, а потом видели поднимающийся в том районе дым.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что несколько беспилотников было сбито на подлете к областной столице. «В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в 7 частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля», — написал глава региона в телеграм-канале.