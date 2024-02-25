В Германии провели операцию на сердце 106-летней Эрике Дикманн, пишет Bild. Она стала самой пожилой пациенткой, которая перенесла подобную процедуру, в истории немецкой медицины.

Дикманн госпитализировали с инфарктом из-за закупорки правой коронарной артерии. При этом, как отмечает Bild, пациентка чувствовала себя «относительно хорошо», поэтому врачи приняли решение оперировать ее. Издание указывает, что речь идет о методе, который известен в медицине как чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика.

«Операция, была необходима, поскольку альтернативные варианты лечения были ограничены. Кроме того, несмотря на возраст и перенесенные заболевания, ее общее состояние было на удивление хорошим. Ее прогноз выглядел очень многообещающим», — объяснил главврач больницы Торстен Штайн.

Как объясняет Bild, во время такой операции врачи вводят пациенту трубку (катетер) через артерию в паху или запястье и продвигают ее к сердцу. Когда катетер достигает закупоренного сосуда, на конце возникает микроскопический баллон — он позволяет устранить закупорку и восстановить кровоток. После проведения этой процедуры Эрике Дикманн установили два таких стента.

Сама пациентка после операции заявила, что чувствует себя «очень хорошо» и нацелена провести еще много лет со своей семьей.

У Эрики Дикманн есть дочь, несколько внуков и правнуков, рассказывает Bild. Она пережила две мировые войны, а в 2008 году потеряла своего мужа, с которым объездила почти все страны Европы. Несмотря на то, что у пенсионерки есть проблемы со зрением, она по-прежнему «прекрасно справляется» со своим маленьким домом в городе Аурих. Кроме того, Дикманн любит смотреть спортивные состязания, в частности, по футболу и теннису.