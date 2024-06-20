Родственники погибших в авиакатастрофах Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах обратились в Минюст США и попросили ведомство оштрафовать компанию на $24 млрд. По словам членов семей погибших, Boeing «совершил самое смертоносное корпоративное преступление в истории США», сообщает CNN.

Телеканал напоминает, что компания Boeing и власти США в 2021 году заключили соглашение, которое дало компании право на защиту от судебного преследования из-за авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Однако в мае 2024 года Министерство юстиции заявило, что «недавняя череда происшествий» и случаев пренебрежительного отношения Boeing к соблюдению правил безопасности представляет собой нарушение этого соглашения.

В октябре 2018 года самолет Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Японское море из-за проблем с определением высоты и скорости. В результате погибли 189 человек. Эта катастрофа стала первой в истории самолета Boeing 737 MAX. Через шесть месяцев крушение потерпел самолет авиакомпании Ethiopian Airlines из-за тех же проблем. На его борту находилось 157 человек. После второй авиакатастрофы Boeing приостановил эксплуатацию этого типа самолетов, но в 2020-м году вновь возобновил ее.

Из-за этих инцидентов Минюст США может возбудить уголовное дело против компании. Решение об этом будет принято к 7 июля. При этом ведомство сообщало, что топ-менеджеры компании ответственность могут не понести.

Родственники жертв катастроф в письме-обращении к ведомству написали, что «министерство должно незамедлительно начать эти судебные преследования». Кроме того, они потребовали назначить независимого корпоративного контролера, который будет осуществлять надзор за мерами безопасности Boeing.

18 июня CNN со ссылкой на доклад комитета Сената Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений сообщал, что компания Boeing использовала в самолетах неисправные детали и скрывала это от американских властей.

По словам инспектора Boeing Сэма Мохоукома, компания возобновила производство самолетов Boeing 737 Max после авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, но при этом количество случаев использования деталей, которые не соответствовали стандартам производителя, увеличились на 300%.

Авторы доклада также подчеркивают, что в июне прошлого года, когда Boeing узнала о предстоящей проверке Федеральным управлением гражданской авиации США (ФАУ), неисправные детали были перевезены в другое место и «намеренно скрыты» сотрудниками компании.

6 января 2024 года авиакомпания Alaska Airlines приостановила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 из-за того, что у одного из них во время взлета отвалилась дверь. После этого самолет совершил экстренную посадку в Портленде из-за разгерметизации. Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого Boeing призвала авиакомпании проверить самолеты 737 MAX. По словам сотрудников компании, в системе управления рулем самолета мог быть ослаблен болт.