Самолет Ан-12, летевший из ямальского поселка Сабетта в Новый Уренгой, опрокинулся на бок при посадке в аэропорту. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Нового Уренгоя.

При заходе на посадку левая стойка шасси самолета «не стала на замок», говорится в сообщении. На борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было, опасного груза судно не перевозило. Погибших и пострадавших нет, розлива топлива не произошло, добавили в ЕДДС.

В департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автомномного округа уточнили, что одного человека госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Серьезных травм у находившихся на борту нет, добавили в ведомстве.

Ан-12 принадлежит авиакомпании «Атран», самолет выполнял коммерческий рейс, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. У судна при посадке надломилась левая стойка шасси и оно выкатилось на боковую полосу, добавили в ведомстве. На место выехал Новоуренгойский транспортный прокурор, ведется проверка.

Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыт, на эвакуацию самолета потребуется несколько часов, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Автор военного канала «Воевода вещает» Алексей Воевода предположил, что самолет после такого удара пойдет, «конечно, в утиль».

По данным телеграм-канала Baza, похожий инцидент с Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя произошел 24 марта. При заходе на посадку у самолета «неправильно встала стойка шасси». Тогда судно совершило несколько кругов над аэропортом, после чего успешно приземлилось.