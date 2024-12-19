На Камчатке пропал с радаров самолет Ан-2 с коммерческим грузом на борту, он летел по маршруту Мильково-Оссора. Об этом в «ВКонтакте» сообщил глава регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

«У нас происшествие. Пропал борт Ан-2 осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково-Оссора. По предварительным данным на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный», — сказано в сообщении министра.

По словам Лебедева, спасательная операция силами РПСБ, ПСО ГУ, ПСО ЦОД началась.

«Подробности сообщу как появятся», — добавил он.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили ТАСС, что спасатели получили сигнал об аварийной посадке от Ан-2 на Камчатке.

По данным Mash, на борту самолета было три человека экипажа. «Последний раз экипаж выходил на связь в 12:15 (03:15 мск). После этого самолет пропал с радаров. Его ищут», — пишет телеграм канал.