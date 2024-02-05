В Саранске самолет, в котором, среди прочих, находились известные тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов и Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала, примерно на десять метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в сугроб во время посадки, пишут телеграм-канал Mash, «Известия» и ТАСС. Всего на борту, по данным Приволжской транспортной прокураты, было 87 пассажиров.

Телеграм-канал «112» пишет, что Тарасова, Тихонов и Соколовская прилетели в Саранск на Первенство России среди юниоров.

«Мы все в порядке. Но приземление мне показалось жестковатым», — сказала ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В прокуратуре сообщили, что сейчас все пассажиры доставлены в здание аэропорта.

«В аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Рузаевской транспортной прокуратуры», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

После аварии аэропорт Саранска временно закрыли на прием и выпуск самолетов, заявили ТАСС в Росавиации.

По информации «112», одной из возможных причин инцидента могли стать погодные условия — в Саранске сильный снегопад. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Россия», которая выполняла рейс Москва — Саранск, по предварительным данным, инцидент произошел из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам.

По факту произошедшего проведут прокурорскую проверку.