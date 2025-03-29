Легкомоторный самолет сел на шоссе в Вологодской области, проводится доследственная проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным телеграм-канала Baza, за штурвалом был директор местного завода специальных подшипников.

Как сообщили в СК, доследственная проверка проводится по ч.1 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Инцидент, как уточнили в ведомстве, произошел вечером 29 марта, когда самолет-амфибия (он же моноплан) L-4 сел на автодорогу около деревни Лесково, жертв и пострадавших нет.

В УМВД России по Вологодской области сообщили, что самолет «выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 “Вологда — Новая Ладога”, между поселками Лесково и Сосновка».

«В ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России “Вологодский” увидели приземлившийся самолет и незамедлительно организовали движение на трассе. Помогли отогнать самолет в сторону. В кабине самолета был один пилот. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

ГТРК «Вологда» отмечает, что моноплан летел в Кедрово и должен был приземлиться на частном аэродроме около станции Дикая, но по пути «произошла техническая неисправность», в связи с чем пилот решил совершить вынужденную посадку на шоссе.

«Он сумел благополучно приземлить судно в районе Сосновки. Аварий удалось избежать. Помимо пилота, на борту больше никого не было. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Полицейские помогли откатить самолет в сторону. Движение по трассе полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Baza со ссылкой на источники пишет, что за штурвалом был директор вологодского завода специальных подшипников Александр Голец, он якобы сообщил сотрудникам ГИБДД, что моноплана «произошли технические неполадки и ему пришлось экстренно садиться на трассу». При этом у мужчины, как уточняется в посте, было разрешение на полет.

Самолет отогнали от дороги, оформлять на нарушителя ничего не стали, уточняет Baza.

Причиной инцидента, по данным канала, стал отказ управления при заходе на посадку: «Винты встали в положение “нулевой тяги” и не реагировали на газ».

«Голец рассказал, что вылетел из аэродрома Кедрово и уже возвращался назад, когда начались проблемы. При заходе на посадку у самолета отказало управление, и ему пришлось экстренно садиться на трассу», — уточняет Baza.

Телеграм-канал также пишет, что Голец планировал после посадки на аэродроме «поехать к другу на юбилей».

«Вероятнее всего, сотрудники ГИБДД не будут штрафовать Александра: никаких штрафов за посадку на трассе не предусмотрено. Однако свое расследование также будет проводить Росавиация», — рассказали источники Baza.

Моноплан, вероятно, «оставят на ночь у трассы и выставят охрану», а потом, скорее всего, разберут, говорится в посте.