Летевший в Сочи самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» через 45 минут после вылета совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (ЗМСУТ) СК России.

Утром 1 декабря самолет летел из Минеральных Вод в Сочи, однако вскоре после вылета командир воздушного судна принял решение вернуться назад. На борту самолета находилось 105 человек (101 пассажир и 4 члена экипажа), никто не пострадал.

Минераловодский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту возвращения самолета в аэропорт вылета.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметило Западное МСУ на транспорте СК.

В самой авиакомпании «Азимут» сообщили, что самолет, который вылетел в 08:35 мск, вернулся в аэропорт «по технической причине». Посадка в аэропорту Минвод произошла благополучно в 09:19 мск, пассажиров доставит в Сочи резервный борт авиакомпании, добавила пресс-служба «Азимута».

За последнюю неделю с «Суперджетами» «Азимута» произошло сразу несколько инцидентов. Наиболее серьезным стало происшествие в аэропорту Антальи, когда самолет получил повреждения в результате жесткой посадки и загорелся. Ущерб по инциденту может составить, по предварительным оценкам, 2-3 млрд рублей.