Частный самолет Boeing 757 экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим корпоративным судном во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 12 мая. По данным Федерального управления гражданской авиации (ФАУ), экипаж Aero L-39 Albatros сообщил о возможном повреждении крыла самолета.

При этом в ФАУ не стали уточнять, кому принадлежит борт.

Как писал The Telegraph, Дональд Трамп купил Boeing 757 в 2011 году и «вложил состояние в его роскошное обустройство» — около $100 млн. По данным издания, самолета имеет эксклюзивные двигатели, разработанные компанией Rolls-Royce по заказу бывшего американского президента.

Boeing 757 — среднемагистральный самолет с двумя двигателями. Лайнер производится корпорацией с 1967 года. Кроме того, Boeing 737 самый массовый пассажирский самолет за всю историю гражданского авиастроения, в марте 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.

Ранее американская корпорация Boeing сообщила, что в апреле получила заказы всего на 7 самолетов. При этом в марте количество заказов составило 113.

Резкое снижение заказов, по мнению экспертов, связано с последствиями инцидента вокруг самолета 737 MAX 9, у которого 6 января во время полета оторвалась заглушка люка аварийного выхода. Во время проверки Boeing выяснилось, что на многих лайнерах модели 737 MAX 9 заглушки люков были установлены ненадлежащим образом, после чего власти начали более масштабную проверку.