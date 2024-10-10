Учебно-тренировочный самолет Як-130 потерпел крушение на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пилот госпитализирован с травмами. Як-130 выполнял учебно-тренировочный полет. По факту крушения проводится проверка, сообщили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа.

По данным телеграм-канала 112, самолет упал в 40 км от Элисты. Инцидент произошел около пяти утра. Судно летело на аэродром в Волгоградской области, пишет Shot. Каналы называют отказ техники предварительной версией причин крушения. Пилота доставили вертолетом в волгоградский госпиталь.