Учебно-тренировочный самолет Як-130 потерпел крушение на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Пилот госпитализирован с травмами. Як-130 выполнял учебно-тренировочный полет. По факту крушения проводится проверка, сообщили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа.
По данным телеграм-канала 112, самолет упал в 40 км от Элисты. Инцидент произошел около пяти утра. Судно летело на аэродром в Волгоградской области, пишет Shot. Каналы называют отказ техники предварительной версией причин крушения. Пилота доставили вертолетом в волгоградский госпиталь.
Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 предназначен для подготовки летчиков современных и перспективных боевых самолетов. Способен выполнять маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений. Як-130 может использоваться для подготовки в условиях, приближенных к боевой обстановке, с условным или реальным применением вооружения типа «воздух-воздух» и «воздух-земля».