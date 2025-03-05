Базирующийся в японском городе Киото производитель лабораторного оборудования и измерительных приборов Shimadzu Corp начал продавать часы, которые показывают время с точностью до одной секунды на протяжении десяти миллиардов лет, за $3,3 млн, пишет Bloomberg.

Часы с оптической решеткой из стронция являются первыми в своем роде, доступными в открытой продаже. Они разработаны в сотрудничестве с Токийским университетом и исследовательским институтом Riken. Устройство примерно в сто раз точнее цезиевых атомных часов, которые в настоящее время определяют секунду.

Shimadzu, недавно отметившая 150-летие работы, называет своей миссией превращение Японии в мирового лидера научного прогресса и передовых технологий.

Компания начнет продавать часы с 5 марта и планирует продать 10 штук в течение трех лет как в Японии, так и за рубежом. Производитель ожидает, что клиенты будут использовать их для передовых научных исследований. По словам представителей фирмы, в настоящее время ведется исследовательская разработка потенциально еще более точных часов.

Самые точные часы появились в 1950-х годах, они работают на атомах цезия, охлажденных до температуры, близкой к абсолютному нулю (около −273 ℃). При переходе атома цезия на новый энергетический уровень он производит либо поглощает электромагнитное излучение, и частота этих переходов используется как эталонный показатель для колебания стрелок часов. Точность атомных часов достигает погрешности в 1 секунду на 300 млн лет.

До сих пор самыми точными считались атомные часы Quantum Logic Clock, созданные в США. В 2013 году американская корпорация Bathys Hawaii выпустила атомные наручные часы с капсулой, заполненной цезием-133 в газообразном состоянии.