Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вернул титул богатейшего человека планеты, опередив основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.

Состояние Арно на момент написания новости оценивалось в $208 млрд. По итогам 2023 года оно увеличилось на 11,54%.

Акции компании LVMH также выросли в цене почти на 12% после публикации отчета за 2023 год, отмечает Forbes Russia. Выручка компании за прошлый год составила €86,2 млрд, что на 8,8% больше чем показатель 2022 года.

Как отмечал Bloomberg, рост продаж LVMH поднялся на 10% в четвертом квартале 2023 года, что показало устойчивость крупнейшего в мире производителя предметов роскоши. Спрос на товары класса люкс после пандемии коронавируса на время помог стать LVMH самой дорогостоящей компанией в Европе, однако во второй половине 2023 года из-за роста инфляции этот результат сошел на нет. Бернар Арно заявил, что он «очень уверен» в новом году и в успехе своей компании.

Совокупный капитал компаний Tesla и SpaceX предыдущего лидера рейтинга богатейших людей — Илона Маска — оценивается в $205 млрд. На третьей строчке рейтинга закрепился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чей капитал, по версии Forbes, составил $180 млрд.

На третьем месте оказался основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($179,9 млрд), за ним следуют один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($142,6 млрд ) и глава корпорации Meta* Марк Цукерберг (138,8 млрд долларов).

В десятку богатейших людей планеты также вошли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($125,9 млрд) и основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($122,8 млрд).

*признана в России экстремистской и запрещена