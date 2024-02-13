Британский авианосец HMS Prince of Wales отправился в Норвегию на военные учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»), сообщает пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании.

«Самый большой военный корабль Великобритании сегодня отправился в Норвегию, чтобы возглавить международную оперативную группу в одном из самых важных военных учений за последнее поколение», — говорится в сообщении.

По данным газеты The Independent, корабль должен был отправиться в воскресенье, 11 февраля, но отплыл из гавани Портсмута на следующий день.

«Я не могу сказать, сколько тяжелой работы потребовалось за последнюю неделю, чтобы привести нас в то положение, в котором мы находимся сейчас, с возможностью управлять HMS Prince of Wales в составе моей авианосной ударной группы», — сказал коммодор Джеймс Блэкмор.

Как пояснили в британском ВМФ, HMS Prince of Wales заменит военный корабль HMS Queen Elizabeth, который не смог принять участие в учениях из-за проблемы с муфтой гребного вала.

Авианосец HMS Prince of Wales вооружен истребителями F-35B Lightning, противолодочными вертолетами Merlin Mk2 и боевыми вертолетами Wildcat. Во время учений он будет возглавлять авианосную ударную группу из восьми кораблей — четыре из них британские, включая фрегат HMS Somerset и два танкера класса Tide из Вспомогательного Королевского флота — при поддержке кораблей США, Испании и Дании.

Крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») проходят у арктического побережья Норвегии. 1 февраля Североатлантический альянс начал основной этап. Участвовать в Steadfast Defender будут более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО. По данным Reuters, в учениях также будет участвовать Швеция, которая пока не вступила в НАТО. В последний раз учения такого масштаба проходили в 1988 году, тогда в них было задействовано 125 тыс. военнослужащих.

Глава военного комитета альянса Роб Бауэр в октябре 2023 года говорил, что в рамках учений планируется отработать «возможное вторжение России на восточном фланге». Газета Financial Times (FT) в сентябре также писала, что крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО в 2024 году будут направлены на отражение предполагаемой российской атаки на одно из государств-членов Североатлантического альянса.