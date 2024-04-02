В Тюмени сделали ролл стоимостью 1 млн рублей, жители Омска устроили заплыв на лодках в огромной луже, а в Иркутском аэропорту задержали рейс во Владивосток из-за первоапрельской шутки про бомбу. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ростовская область

Жители Ростовской области пишут в соцсетях о змеях на улицах. Как сообщает rostovgazeta.ru , прогнозируемый пик активности гадюк выпадает на последние числа апреля и длится до начала лета.

Республика Татарстан

В Казани планируется установка 25 камер, которые будут отслеживать перевозку мусора. С помощью искусственного интеллекта они будут фиксировать перевозку мусора, песка или других сыпучих материалов без полога, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Предприниматель из Нехаевского района пытался направить на прилавки магазинов в Волгоградской области 80 кг просроченных пельменей, сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на Россельхознадзор. Планы бизнесмена были раскрыты в ходе проверки ведомства.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле будут судить женщину, выбросившую в снег новорожденного ребенка. Инцидент произошел в поселке Свободный под Нижним Тагилом, пишет tagilcity.ru.

Оренбургская область

Паводок вплотную подступает к населенным пунктам в Оренбуржье. Из-за прихода большой воды приходится готовиться к эвакуации жителям поселка Мостострой в Орске, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени сделали самый дорогой ролл стоимостью 1 млн рублей. Как сообщает nashgorod.ru, он даже имеет говорящее название — “Золотой”. Состав ролла: золото 24 карата, два вида икры — черная и алмас, филе лосося, рис и нори.

Омская область

В Омске местные жители устроили заплыв на лодках в огромной луже. Как сообщает gorod55.ru, стихийный водоем образовался во дворе на улице Комарова.

Приморский край

В Иркутском аэропорту задержали рейс во Владивосток из-за первоапрельской шутки про бомбу. Как сообщает vostokmedia.com, пассажиров Superjet 100 пришлось эвакуировать и доставить в помещение аэровокзала для проведения дополнительного досмотра. В итоге рейс был задержан на несколько часов. Юморист был задержан и передан правоохранителям.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре из окна четвертого этажа неизвестный выбросил собаку. Неравнодушные очевидцы отвезли животное в клинику. У пса диагностированы переломы трех лап, а также разрывы внутренних органов. Как сообщает transsibinfo.com, животное могли выбросить из квартиры, где снимает жилье семья с малолетним ребенком.

Новосибирск



Супружеская пара пыталась незаконно ввезти в Новосибирск 17 килограммов люксовой одежды и обуви. Как пишет atas.info, во время осмотра багажа супругов таможенники обнаружили мужские и женские сорочки, юбки, пальто и обувь от брендов, не представленных в России. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Теперь им предстоит оплатить штраф в размере 280 тыс рублей.

Челябинская область

На карьере в Челябинской области рабочего насмерть завалило щебнем. Как пишет kursdela.biz, мужчина планировал очистить бункер Канзафаровского карьера, но никому об этом не сообщил и не взял с собой средства связи. В итоге оператор погрузчика сбросил в бункер щебень, поскольку не знал о нахождении своего коллеги внутри.

ХМАО

Бывший учитель математики одной школ в ХМАО задержан за сбыт наркотических веществ, пишет muksun.fm. При себе у 35-летнего мужчины оказалось 42 свертка с наркотиками, а в автомобиле нашли еще 12 таких же пакетов.

Красноярский край

Следователи Красноярского края завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая вылила зеленку на крышку избирательной урны и свой бюллетень. Как пишет prmira.ru, инцидент произошел 15 марта. Уголовное дело было возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав при работе избирательных комиссий. По данным следствия, женщина также планировала поджечь избирательную урну или кабинку, взяв с собой растворитель. В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы.