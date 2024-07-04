По данным международной группы археологов, старейшая известная в мире сюжетная наскальная живопись почти на 6000 лет старше предыдущего известного образца. Она была найдена примерно в 10 км от него на том же острове в Индонезии, уточняет The Guardian.

Наскальная картина, возраст которой оценивается как минимум в 51 200 лет, находится на стене пещеры Леанг Карампуанг на восточном индонезийском острове Сулавеси, сообщили исследователи из Университета Гриффита, Университета Южного Креста и Индонезийского национального агентства исследований и инноваций. Ее обнаружили еще в 2017 году, но датировали только в начале 2024 года.

До сих пор самым старым образцом сюжетной наскальной живописи было изображение дикой свиньи в натуральную величину, созданное не менее 45,5 тысячи лет на стене пещеры Леанг Тедоннге.

Новая (но по факту гораздо более древняя) картина изображает трех териантропов — гибридов человека и животного — и дикую бородавчатую свинью. Интерпретировать сюжет и понять, какие именно животные вдохновили автора на создание гибридов, ученые затрудняются, поскольку люди представляют собой «по сути как фигурки из палочек».

Один из руководителей исследования — профессор из Университета Гриффита Адам Брамм — пояснил, что это характерно для наскальной живописи: животные в ней зачастую изображались реалистично, «с невероятной анатомической точностью», а люди — наоборот, крайне схематично. В качестве рабочей версии исследователи пришли к выводу, что один из гибридов — это человек с головой птицы, а другой — с хвостом циветты, считают ученые.

Бородавчатые свиньи, отметил Брамм, часто встречаются на наскальных рисунках в Индонезии. «Они были явно важны для людей — экономически, символически и, возможно, даже духовно», — делает вывод ученый.

«Рассказывание историй является чрезвычайно важной частью эволюции человека и, возможно, даже помогает объяснить наш успех как вида, но найти доказательства этого в искусстве, особенно в очень раннем пещерном искусстве, удается исключительно редко», — объяснил важность открытия Брамм.

Возраст рисунка из пещеры Леанг Карампуанг определяли ураново-ториевым методом радиоизотопного датирования, извлекая образцы известняка, испаряя их лазером, а потом вычисляя соотношение в них урана и тория. Авторы исследования пояснили, что этот метод позволяет точно датировать слои, избегая смешения материалов разной давности образования.

Они также установили возраст произведения наскальной живописи в расположенной рядом пещере Леанг Булу Сипонг 4. Ранее считалось, что находящийся там рисунок был создан не менее 44 тысяч лет назад, но теперь ученые уверены, что ему как минимум 48 тысяч лет.

Провести радиоизотопное датирование наскального рисунка в пещере Леанг Тедоннге, до сих пор считавшегося самым древним из известных произведений этого жанра, ученым не удалось, поскольку на нем не осталось известняка для анализа.

Новый метод стал «большим шагом вперед в повышении разрешения и точности датирования»: обычно возраст произведений наскальной живописи сложно определить, поскольку они состоят в основном из минералов, пояснила Тристен Джонс.

Ведущий автор исследования и аспирант Университета Гриффита Ади Агус Октавиана заявил, что результаты датирования оказались «крайне неожиданными» для них с коллегами, поскольку «ни одно из известных произведений европейского ледникового периода не имеет такого возраста, за исключением некоторых спорных находок в Испании».

Испанские ученые ранее заявляли, что обнаруженные в трех местах — Кантабрии, Андалусии и Эстремадуре — произведения наскальной живописи были созданы более 64 000 лет назад.

Однако, как отметила эксперт по наскальному искусству из Сиднейского университета Тристен Джонс, эти выводы были «в значительной степени отвергнуты международным научным сообществом». По ее словам, непонятно, какой именно известняк датировали испанские исследователи — образовавшийся поверх наскального рисунка или в другом месте поблизости.

Результаты испанских исследований также считаются спорными, поскольку их авторы утверждают, что найденные в стране произведения наскальной живописи создавали неадертальцы. Однако общепринятое в академических кругах мнение гласит, что раннее образное пещерное искусство состояло из панелей с отдельными фигурами, а не из сцен, где фигуры взаимодействовали друг с другом.