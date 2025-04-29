Средняя цена капучино в российских кофейнях с 2020 года выросла на 57%. Об этом говорят данные «Эвотора» за I кварталы 2020—2025 годов, собранные и проанализированные для RTVI.

Капучино остается самым популярным кофейным напитком в России. до 187 рублей — это на 16% дороже, чем год назад

При этом дорожает вся линейка кофе. Так, за чашку эспрессо в среднем по стране просят 116 рублей — это на 14% больше, чем в 2024 году, и на 42% больше, чем в 2020-м. Цена американо составила 133 рубля, что на 14% больше, чем в 2024 году, и на 52%, чем в 2020-м. Латте — 197 рублей, что на 15% больше чем в 2024-м и на 54% — в 2020-м.

Москвичи традиционно платят больше: капучино в столице стоит 214 ₽ (+14 % к 2024, +62 % к 2020); латте — 225 ₽ (+12 % и +53 %). В Санкт-Петербурге цены ниже, но темпы роста сопоставимы: капучино — 182 ₽ (+16 % и +50 %), латте — 195 ₽ (+17 % и +48 %).

«Эвотор» анализировал чеки кофейных точек, использующих его кассовые терминалы. В расчет бралась средняя цена позиции без учета объемов продаж.

Кофе — один из индикаторов повседневной инфляции. Ранее отраслевые эксперты, опрошенные RTVI, оценивали рост цен на кофе в 2024 году в 25-40% — в первую очередь из-за влияния мировых цен (на арабику они выросли на 40%, а на робусту — 80%).

Пока что рост цен на кофе умеренный — его сдерживает снижение курса доллара, считает Рамаз Чантурия, гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» на мероприятии WorldFood Connect. По его мнению, если высокая стоимость сырья, растущая инфляция и стоимость кредитов, сложности с транзакциями и логистикой сохранятся и вернется фактор курса, то стоимость продукции может значительно увеличиться.