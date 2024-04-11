Власти города Вадсё, который расположен в самом северном регионе Норвегии за полярным кругом, попросили Еврокомиссию дать указание властям государства одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового. Об этом пишет Politico.

По словам мэра Вадсё Венче Педерсен, такое решение поможет усилить значимость местных ценностей, увеличит время, которое можно провести с семьей, и вдохновит новых жителей на переезд в этот регион.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — рассказала Педерсен.

При этом глава города отметила, что жители пока «особо не думали», как реализовать изменения на практике, потому что не ждут согласия. «Я не думаю, что они скажут «да», поэтому мы не обдумали все детали», — призналась она.

Норвегия не является членом Евросоюза, однако входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). Как отметил представитель Еврокомиссии, часовые пояса — дело самих государств, поэтому маловероятно, что такая просьба будет удовлетворена.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин сменил часовой пояс Волгоградской области. Регион тогда исключили из второй часовой зоны, которая относится к московскому времени. После смены часовой зоны граждане и предприниматели начали жаловаться региональным властям, что по новому времени жить неудобно.

В 2020 году Волгоградская область снова перевела стрелки часов на час назад. Регион исключили из третьей часовой зоны и опять отнесли ко второй.