Самый высокий в мире кобель — немецкий дог из Айовы по кличке Кевин — внезапно умер в возрасте трех лет, пишет британская газета The Guardian. Смерть животного наступила вскоре после болезни и незапланированной хирургической операции, говорится в заявлении редакции Книги рекордов Гиннесса, куда Кевин был внесен в марте 2024 года.

Хозяева дога —Трейси и Роджер Вулф — рассказали, что этот гигант был «до смешного пугливым, несмотря на свое внушительное телосложение». Они признались, что оплакивают своего питомца, как члена семьи, и чувствуют себя «опустошенными».

«Мы были очень рады, что он смог побить рекорд и получить признание. Он просто обожал внимание. Хотелось бы, чтобы собаки этих гигантских пород и все остальные собаки жили дольше, чем они живут. Времени, проведенного с ними, всегда не хватает», — поделились владельцы Кевина.

Рост дога составлял 3 фута 2 дюйма (0,97 метра) от пальцев на лапах до холки или гребня между лопатками. По данным Книги рекордов Гиннеса, он был примерно на 8 дюймов (20,3 см) выше, чем средний дог мужского пола. Его зарегистрировали как «самого высокого из ныне живущих кобелей в мире» после того, как шестью месяцами ранее предыдущий рекорд был отменен из-за смерти американского дога Зевса.

Зевсу на момент смерти тоже было три года, а его рост составлял 3 фута 5,18 дюйма (1,046 метра). Собаке ампутировали переднюю правую лапу из-за рака кости, и у него развилась смертельная пневмония.

13 июня Книга рекордов Гиннеса опубликовала интервью с Вулфами, которые рассказывали, как Кевин делил дом вместе с ними, их двумя маленькими детьми, несколькими другими собаками, кошками, курами, лошадьми и козами в Западном Де-Мойне, штат Айова.

Трейси Вулф с умилением рассказывала, что они назвали своего питомца в честь главного героя фильма «Один дома». По ее словам, Кевин совершенно не осознавал своих внушительных размеров и отличался пугливым нравом — например, совершенно по-кошачьи боялся пылесоса и бегал от него по дому.

Дог, по словам его хозяев, съедал до 10 мисок корма ежедневно и очень подолгу спал, что тоже наводило их на мысль о его сходстве с кошками, но при этом сохранял стройность фигуры. Кевин пытался утащить любую еду, которая оказывалась в зоне его доступа, чему весьма способствовал его высокий рост.