Правительство Великобритании создаст Управление по осуществлению торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) — оно будет следить за соблюдением частными компаниями санкций, в том числе введенных против России. Об этом рассказала министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани.

В задачи ведомства будет входить:

помощь компаниям в соблюдении санкционного законодательства;

расследование потенциальных нарушений;

назначение фирмам-нарушителям гражданско-правовых санкций;

передача дел в Управление по налоговым и таможенным сборам (HM Revenue & Customs, HMRC) для последующего применения уголовного законодательства.

Среди прочего, служба должна будет следить, чтобы британские фирмы не экспортировали продукцию в третьи страны для дальнейшей передачи России. По словам Гани, с появлением OTSI компании, которые уклоняются от торговых санкций, ждут более серьезные наказания. Новое ведомство заработает в начале 2024 года.

По состоянию на май 2023 года 127 компаний добровольно сообщили властям Британии о несоблюдении антироссийских санкций, писала Financial Times. Издание указывало, что за признание и сотрудничество со следствием наказание для этих фирм могут смягчить.

«Сегодняшнее объявление поможет нам в [соблюдении санкционного режима] и пошлет четкий сигнал нарушителям правил, что спрятаться негде», — подчеркнула Гани.

Ее позицию поддержала министр Великобритании Энн-Мари Тревельян.

«[Создание OTSI] еще больше укрепит систему санкций Великобритании и позволит нам максимально усилить влияние торговых санкций на тех, кто продолжает нарушать глобальные правила», — заявила она.

Тревельян отметила значительное влияние международных санкций на Россию. По оценкам британских властей, ограничения лишили Россию более чем $400 млрд. Этой суммы, по словам Тревельян, хватило бы еще на четыре года финансирования боевых действий на Украине.

Говоря об антироссийском санкционном пакете Великобритании, Гани назвала его «самым суровым из введенных когда-либо в отношении крупной экономики». Она подчеркнула, что ограничения работают: импорт товаров из России в Великобританию сократился на 94%.