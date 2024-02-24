За два года боевых действий на Украине США не удалось осуществить все планы по изоляции России, пишет газета The New York Times (NYT). Как отмечает издание, на это в том числе повлияла позиция государств, которые продолжают сохранять нейтралитет по отношению к российско-украинскому конфликту. Среди них NYT называет Китай, Индию и Бразилию.

Как отмечает NYT, объемы закупок Бразилией российских энергоносителей и удобрений резко возросли. Благодаря этому экономика России получает «миллиарды долларов», говорится в статье.

Помимо Бразилии российскую нефть в рекордных количествах также покупают Индия и Китай, «наслаждаясь скидками, которые президент России Владимир Путин предлагает странам, готовым заменить его потерянных европейских клиентов», пишет NYT. КВ то же время влияние Москвы остается таким же сильным, как раньше, и даже растет в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки, указывается в материале.

Источник NYT считает, что некоторые страны не занимают ту или иную сторону в конфликте России и Украины из-за опасений, что «их будут рассматривать как пешки на шахматной доске соперничества великих держав».

«Прошлая администрация [США] нанесла большой ущерб нашим отношениям со многими из этих стран. Нас перестали воспринимать как надежного партнера», — объяснил собеседник издания.

Кроме того, по словам источника, на позицию этих государств влияет российская информационная политика, которая «была эффективной во многих местах». Также важным фактором считаются инвестиции, которые Россия осуществляла во многие из этих стран «на протяжении десятилетий».

Что повлияло на «неудачи» кампании США

Поддержка президентом США Джо Байденом Израиля в войне с сектором Газа. Как пишет NYT, позиция Байдена по израильско-палестинскому конфликту способствует «авторитету России». На этом фоне лидеры многих стран видят «лицемерие» в осуждениях со стороны США российских ударов на Украине.

Построение более близких связей России с нынешними партнерами. NYT указывает, что Россия сформировала более тесные связи со своими близкими партнерами — Китаем, КНДР и Ираном. Они оказывают Москве помощь в различных формах.

Слабый эффект от санкций. NYT утверждает, что Россия нашла обходные пути в части санкций, призванные ограничивать доступ Москвы к высоким технологиям, в том числе к оборудованию, которое может быть использовано для создания современного оружия. Так, ближайшие к России страны, такие как Армения и Турция, не присоединились к санкционным ограничениям США. Частные компании в этих государствах импортируют микрочипы и другие товары для последующего реэкспорта в Россию, утверждает NYT.

Что касается западных санкций и бойкота бизнеса, то они, по оценкам NYT, повлияли на повседневную жизнь в России, но «во многих случаях в виде таких неудобств, как потеря Apple Pay, которая не способна разжечь народные волнения или изменить поведение Путина».

«Здесь и сейчас санкции разочаровали», — резюмирует Эдвард Фишман, бывший сотрудник Госдепартамента США в администрации Барака Обамы, который курировал санкции против России в 2014 году.

По его словам, со временем санкционные ограничения будут приносить Москве больший убыток, а разрыв сделок с западными энергетическими компаниями лишит Россию инвестиций, необходимых для поддержания эффективной добычи нефти и газа. Однако российские власти подготовили страну к натиску санкций и придумали достаточно вариантов, чтобы сохранить свое влияние на мировой арене, считает экс-сотрудник Госдепа.

Фишман подчеркнул, что Россия создала «своего рода альтернативную цепочку поставок», которой США могут противостоять, применяя более жесткие санкции по ограничению российского экспорта энергоносителей и импорта технологий. При этом такой шаг, как отмечает собеседник издания, способен вызвать разногласия с государствами, ставшими крупными покупателями российской нефти. Речь, в частности, идет об Индии, которая может сократить импорт топлива только под угрозой санкций или других карательных мер, за которыми последует дипломатических кризис, отметил Фишман.

Кроме того, прекращение экспорта российской нефти, скорее всего, приведет к росту мировых цен на нее. Это, в свою очередь, станет «плохой новостью» для США и Байдена, которому в этом году предстоит принять участие в выборах, убежден Фишман.