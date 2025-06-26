В лесу Ленинградской области силовики остановили ритуал, во время которого шаманы успели заживо закопать в землю двух женщин, обмотанных белыми простынями. Обеих откопали и помогли им подняться, убедившись в их нормальном самочувствии. Организаторов обряда, мужчину и женщину, задержали, сообщает телеканал 78.

Всего на ритуале присутствовали 15 человек, которые заплатили за него от 6 до 9 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении против организаторов уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК). Максимальное наказание за это — семь лет лишения свободы.

Обряд совершали в Приозерском районе Ленобласти. РИА Новости, которому произошедшее подтвердил источник в местных силовых структурах, называет мероприятие «сатанинским праздником».

«Мы правильно действуем»: что рассказали шаманы

Один из организаторов ритуала по имени Тамерлан, который называет себя «практикующим шаманом Северной традиции», рассказал в своем телеграм-канале об этом обряде 23 июня. По его словам, это было празднование летнего солнцестояния на горе Хийденмяки в Приозерском районе возле Громовского сельского поселения. Участники получают на таких выездах «чистки огнем и землей, единение с богами и духами, проявление своего глубокого подсознательного», утверждает он.

По рассказу Тамерлана, к окончанию «большого ночного ритуала» с закапыванием заживо к ним на гору поднялись несколько «людей в погонах», с которыми ему и его соратнице пришлось уехать в Приозерск «подписать объяснение». На разбирательство с силовиками было потрачено четыре часа с учетом дороги, претензий к ним со стороны органов не было, написал он.

«Эта ситуация показывает, что все наши действия — выезды, ритуальная работа, практики — даже такие, казалось бы, “экстремальные” как закапывание заживо — абсолютно легальны. Опергруппа не нашла в наших действиях состава никаких правонарушений; и де-факто и де-юре мы полностью правильно действуем», — заявил Тамерлан.

Он утверждает, что провел «камлание в дыгыле и с бубном» в помещении дежурной части и дал «офицерам» советы по занятиям после выхода в отставку. По словам шамана, некоторые из них даже подписались на его канал.

Второй доставленной в отдел была женщина по имени Ктара, которая пишет о себе, что она «ведьма, шаман, жрица, косатка, волк и рысь». Она описала в своем канале «практику ритуального захоронения заживо», которую также называет «опытом ритуальной смерти». По ее словам, желание пройти это у нее возникло, когда она увидела «обряд славянской свадьбы и как ритуально умирала невеста».

«Для ритуального погребения замуж выходить не требуется — смерть достигается более простым способом. Жрец/шаман символически убивает тебя и толкает в могилу, в идеале — выкопанную самостоятельно. И пока закапывают, тебя оплакивают и причитают. <…> Когда раскапывают и достают, а потом подводят к живительному огню, ощущаешь второе рождение. Такого глубокого погружения и контакта с Богами я достигаю крайне редко», — рассказала Ктара.

Из поста следует, что женщина увлекается германо-скандинавской мифологией и считает, что находится в контакте с богом Локи.

Как и Тамерлан, Ктара рассказала о том, как сотрудники МВД прервали их ритуал в Приозерской области. Она отметила, что полиция вмешалась впервые.

«Из отделения после расспроса нас отпустили без протокола — не за что», — написала она и заключила, что «языческие и шаманские ритуалы легальны, даже с погребением».

РЕН ТВ сообщает, что женщину в действительности зовут Екатерина Королева. Она рассказала телеканалу, что для «ритуального погребения» выкапывают яму глубиной до полуметра, при этом голова человека остается на поверхности. Он лежит закопанный землей «около 30 секунд». Королева заявила, что ее организация не является сектой. По словам женщины, она юридически не оформлена, хотя существует «10-20 лет».