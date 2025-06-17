У Сбербанка наблюдаются масштабные сбои при денежных переводах через мобильное приложение, убедился корреспондент RTVI. На горячей линии пообещали, что переводы заработают в ближайшие два часа.

При попытке перевода банк выдает ошибку и блокирует доступ к Сбербанку Онлайн. «Сейчас нельзя провести операцию. Операция приостановлена. Банк проводит проверку документов по образовательному кредиту», — говорится в сообщении об отклонении операции.

На горячей линии корреспонденту RTVI подтвердили, что речь идет о массовом сбое в приложении, и сказали, что переводы должны заработать в ближайшие 2-3 часа. Также слова о “проверке образовательного кредита не означают”, что у клиента он действительно имеется, пояснил сотрудник банка.

Пик жалоб на онлайн-переводы Сбербанка пришелся на 13:00, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Всего — более 2500 за последние сутки. Чаще всего проблемы наблюдались в Москве (7%), Ленобласти (6%), Нижегородской (6%), Московской (5%) и Самарской областях (5%). Сервис Сбой.рф также зафиксировал всплеск жалоб на Сбербанк в то же время.

Массовый сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка наблюдался в начале 2025 года — пользователи не могли зайти в личный кабинет на сайте и в приложении. Тогда, по данным портала «Сбой.рф», всего было зафиксировано более 56 тыс. жалоб, чаще всего они поступали от пользователей из Москвы (16%), Новосибирской области (14%) и Хабаровского края (11%).