Утром 16 февраля произошел массовый сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка. По данным портала «Сбой.рф», всего было зафиксировано более 56 тыс. жалоб, чаще всего они поступали от пользователей из Москвы (16%), Новосибирской области (14%) и Хабаровского края (11%).

Сервис Downdetector пишет, что больше всего проблем у клиентов «Сбера» из Хабаровского края (9%), Сахалинской области (7%) и Забайкальского края (7%). При этом на сложности с доступом в личный кабинет как на сайте, а также в мобильном приложении жалуются россияне по всех регионах страны.

Некоторые комментаторы сообщили, что у них не отображаются карты, счета, не снимаются наличные, а также не проходит оплата, в том числе по QR-коду.

В Сбербанке признали, что у пользователей могут возникать «трудности с доступом в сервисы». Позднее пресс-служба кредитного учреждения отметила, что «могли наблюдаться частичные затруднения с проведением некоторых операций в связи с плановым проведением технических работ в ночное время».

«В настоящее время все системы банка работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности», — отметили в «Сбере».

Вечером 14 февраля сообщалось о массовом сбое в работе СБП, о его причинах не сообщалось. Это коснулось Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка и других, с перебоями проходили и платежи по QR-кодам.

24 января россияне пожаловались на массовый сбой в работе Рунета. Первые сообщения о сбоях начали поступать после 10 часов утра по Москве, массовый характер ситуация приобрела после 11 часов. Пользователи сообщили о проблемах в работе основных операторов связи, банковских и государственных сервисов, мессенджеров, игровых платформ и соцсетей.