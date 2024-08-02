Сбербанк ответил на просьбу группы депутатов Госдумы прекратить выпуск «Детской СберКарты» с изображением радужного единорога, в котором они усмотрели «символику движения ЛГБТ*». В банке заявили, что строго соблюдают российские законы, а дизайн этой карты был выбран как один из самых популярных по итогам опросов родителей и детей.

«ПАO Сбербанк в своей работе всегда действует строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы очень внимательно изучаем общественное мнение и обратную связь от наших клиентов, нам чрезвычайно важно соответствовать их ожиданиям, быть уверенными в корректности образов, которые мы используем на выпускаемых картах», — говорится в ответе на депутатское обращение за подписью вице-президента Сбербанка Анны Поповой (копия есть в распоряжении RTVI).

В письме отмечается, что сейчас клиенты банка могут выбрать дизайн карты из восьми вариантов (на сайте Сбербанка на момент публикации статьи представлены семь видов дизайна «Детской СберКарты», включая карту с изображением единорога. — Прим. RTVI). Эти варианты дизайна были выбраны по итогам опроса целевой аудитории — родителей и детей — в рамках исследований, которые проводились в 2021, 2023 и 2024 годах, указали в Сбербанке.

«В 2021 году мы проводили обновление линейки дизайна детских пластиковых карт, и <…> дизайн с единорогом стал одним из трех самых популярных», — говорится в письме.

В Сбербанке добавили, что следующее плановое обновление линейки дизайнов карт состоится в четвертом квартале 2024 года.

В июле депутаты комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства во главе с Ниной Останиной в июле обратились к президенту Сбербанка Герману Грефу с просьбой прекратить выпуск детской карты с радужным единорогом. Парламентарии объяснили, что им поступили жалобы на этот дизайн со стороны «возмущенных представителей родительского сообщества».

«Известно, что радужная символика является не чем иным, как атрибутом движения ЛГБТ*, призванного 30 ноября 2023 года Верховным судом Российской Федерации экстремистским. Его деятельность запрещена на территории страны», — отмечалось в обращении.

Депутаты тогда также напомнили, что в России действует запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено