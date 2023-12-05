Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских революционеров Фиделя и Рауля Кастро, умерла в Майами в возрасте 90 лет. Об этом сообщила соавтор ее автобиографии Мария Антониета Коллинз.

«Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила», — написала Коллинз на своей странице в инстаграме*.

Хуанита Кастро родилась на Кубе в 1933 году. В 1964 году она покинула родину из-за разногласий с Фиделем и Раулем Кастро, связанных с Кубинской революцией 1959 года.

После свержения в результате революции режима кубинского президента Фульхенсио Батисты женщина работала над строительством поликлиник и больниц в стране, но вскоре разочаровалась в своих братьях, которые начали подавлять оппонентов и конфисковывать частную собственность.

Вскоре после отъезда с Кубы Кастро объясняла, что не может оставаться равнодушной к происходящему в ее стране.

«Мои братья Фидель и Рауль превратили страну в огромную тюрьму, окруженную водой. Люди пригвождены к кресту мучений, навязанному международным коммунизмом», — говорила она (цитата по газете The Guardian).

Изначально Кастро уехала с острова в Мексику, но вскоре поселилась в США. Позже она признавалась в своей автобиографии, что в целях противодействия кубинскому правительству сотрудничала с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), которое установило с ней контакт еще в 1961 году. ЦРУ в начале 1960-х годов участвовало в десятках заговоров с целью убийства Фиделя Кастро и свержения его правительства.

«Несомненно, я страдала больше, чем остальные изгнанники, потому что нигде вдоль Флоридского пролива мне не дают передышки и мало кто понимает парадокс моей жизни. Для тех, кто на Кубе, я дезертир, потому что я уехала и осудила действующий режим. Для многих в Майами я — персона нон грата, потому что я сестра Фиделя и Рауля», — писала Кастро.

Фидель Кастро умер в Гаване в 2016 году. Раулю Кастро сейчас 92 года.

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