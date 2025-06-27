Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима военнослужащего, который сбежал из воинской части, а потом попытался убить таксистку и угнал ее автомобиль. Об этом сообщается в официальном-телеграм-канале суда.

Заседание прошло 17 июня. Суд также удовлетворил гражданский иск выжившей женщины на выплату компенсации морального вреда в 1 млн рублей.

Подсудимого признали виновным в самовольном оставлении части в условиях вооруженного конфликта (ч. 5 ст. 337 УК), угоне автомобиля с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 166 УК) и покушении на убийство с целью облегчить другое преступление (ч. 3 ст. 30; п. «к» ч. 2 ст. 105 УК).

В сообщении суда имя военнослужащего не приводится, он указан как «рядовой Б.». Канал «Сибирский экспресс» утверждает, что его полное имя — Николай Блажевенко. Как следует из релиза военного суда, в апреле 2024 года он оставил часть, «желая отдохнуть» от военной службы, и поселился в Красноярске. В июне того же года его задержали полицейские, но рядовой снова оставил место службы и на этот раз перебрался в Канск Красноярского края.

В августе 2024-го после распития спиртного Блажевенко вызвал такси до одной из ближайших деревень. Вызов приняла женщина, работавшая в службе такси на собственной машине. Она доставила пассажира туда и обратно, после чего тот потребовал отвезти его по новому адресу. Таксистка отказала, заявив, что тот еще не оплатил первые поездки.

По данным суда, рядовой остался недоволен отказом, поэтому «решил убить водителя и неправомерно завладеть автомобилем без цели хищения».

«Поднявшись к себе домой и взяв кухонный нож, военнослужащий вернулся в автомобиль потерпевшей, которая ожидала оплату за поездку, и нанес ей не менее шести ударов ножом в область головы и шеи. Девушке удалось освободиться и выбежать из автомобиля, однако Б. догнал ее и стал душить, от чего потерпевшая потеряла сознание», — сообщает военный суд.

Решив, что таксистка мертва, военный уехал с места нападения в ее машине и ездил по городу, пока его в тот же день не задержали сотрудники полиции.

«Сибирский экспресс» пишет, что некий Николай Блажевенко в 2015 году был признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Обстоятельства этого дела и срок приговора не публиковались. В 2020 году осужденный с таким же именем подавал запрос в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) о переводе в другую колонию ближе к месту жительства родственников.

Тогда он не получил ответа в срок и в 2021 году подал жалобу на бездействие ФСИН, которую рассмотрел Замоскворецкий районный суд Москвы. Иск был удовлетворен частично — суд согласился признать незаконным бездействие службы, которая дала ответ заключенному с нарушением срока. В остальных требованиях Блажевенко отказали, это решение апелляционный суд в марте 2022 года оставил без изменений.