В ночь на 25 июня средства противовоздушной обороны перехватили над Белгородской областью 29 БПЛА и один дрон — над Воронежской, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — сказано в сообщении ведомства.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков писал в телеграм-канале, что регион несколько раз за ночь подвергался атакам. В результате атаки на Белгород и Белгородский район пострадала женщина, ее доставили с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки в городскую больницу №2.

«Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения», — сказано в сообщении губернатора.

Позже Гладков написал, что осколочное ранение плеча и кисти получил мужчина. «Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно», — отметил глава региона.

Он также уточнил, что в Белгороде в результате атаки были выбиты окна в квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление. Также осколками посечены три машины. В селе Стрелецкое на территории частного посечен забор, в селе Головино поврежден один автомобиль.

Кроме того, Гладков писал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино полностью сгорело административное здание одного из предприятий.

Утром во вторник шесть БПЛА также атаковали Яковлевский городской округ. По словам Гладкова, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча.

В 8:23 Гладков сообщил о гибели женщины в селе Беловское. «Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал он.

Глава Воронежской области Александр Гусев при этом сообщил, что над регионом было сбито два дрона. «Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано», — написал губернатор в телеграм-канале.