Системы ПВО за ночь уничтожили 42 дрона, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, 20 БПЛА были сбиты над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской, пять — над Курской и один над Кубанью.
Как рассказал орловский губернатор Андрей Клычков, в результате атаки беспилотников произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточнил, что под удар попала нефтебаза. Жители Орла, по данным канала, также сообщили о вертолетах в районе инцидента.
Позднее Клычков рассказал, что в общей сложности над регионом были уничтожены 20 БПЛА, пожар был быстро потушен, пострадавших и «значительных повреждений» нет.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн и его краснодарский коллега Вениамин Кондратьев об атаках дронов не сообщали.
В телеграм-канале курского оперштаба вечером 12 декабря появились предупреждения об атаке БПЛА и ракетной опасности. Позднее правительство Курской области отчиталось об уничтоженной системой ПВО ракете.
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что над регионом были сбиты пять БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
Исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем телеграм-канале, что системы ПВО сегодня ночью отражали «комбинированную воздушную атаку».
«Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово. По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет», — отметил он.