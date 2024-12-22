Системы ПВО за ночь уничтожили 42 дрона, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, 20 БПЛА были сбиты над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской, пять — над Курской и один над Кубанью.

Как рассказал орловский губернатор Андрей Клычков, в результате атаки беспилотников произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточнил, что под удар попала нефтебаза. Жители Орла, по данным канала, также сообщили о вертолетах в районе инцидента.

Позднее Клычков рассказал, что в общей сложности над регионом были уничтожены 20 БПЛА, пожар был быстро потушен, пострадавших и «значительных повреждений» нет.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн и его краснодарский коллега Вениамин Кондратьев об атаках дронов не сообщали.

В телеграм-канале курского оперштаба вечером 12 декабря появились предупреждения об атаке БПЛА и ракетной опасности. Позднее правительство Курской области отчиталось об уничтоженной системой ПВО ракете.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что над регионом были сбиты пять БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

Исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем телеграм-канале, что системы ПВО сегодня ночью отражали «комбинированную воздушную атаку».