Сборная России по футболу обыграла команду Замбии в рамках товарищеского матча со счетом 5:0. Встреча состоялась на «ВТБ-Арене» в Москве.

Максим Глушенков отличился трижды: на 8-й, 54-й и 58-й минутах. Илья Вахания и Алексей Батраков также забили по голу в ворота соперника, на 44-й и на 73-й минуте соответственно.

Национальная команда России в настоящее время занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Замбии располагается на 87-й строчке.

В последних восьми играх российские футболисты не пропустили ни одного мяча. В частности, россиянам удалось обойти сборные Гренады (5:0), Кубы (8:0), Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), а также Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

В следующий раз сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Нигерии. Встреча запланирована на 6 июня. Уже 10 июня российские футболисты проведут выездной матч против белорусской команды.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С тех пор команда проводит только товарищеские матчи.