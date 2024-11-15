Сборная России по футболу 15 ноября в Краснодаре разгромила национальную команду Брунея со счетом 11:0.

Игра состоялась в Краснодаре и стала самой крупной победой в истории российской сборной. Этот результат превзошел предыдущий рекорд, установленный в июне 2019 года, когда россияне победили Сан-Марино со счетом 9:0.

На первой минуте встречи счет открыл полузащитник Иван Обляков. Уже на седьмой минуте игрок сборной Брунея Нур Отман отправил мяч в собственные ворота.

Спустя две минуты успех россиян закрепил защитник Евгений Морозов, а на 28-й минуте Обляков оформил дубль.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, Брунею забил Лечи Садулаев. Спустя девять минут Никита Кривцов увеличил разрыв в счете. На 62-й минуте отличился нападающий Тамерлан Мусаев, а спустя еще пять минут точным ударом отметился Андрей Мостовой. Также голы забили Дмитрий Черников, Алексей Батраков и Данил Адамов.

Сборная России находится на 34‑м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней занимает 184‑ю позицию в списке.