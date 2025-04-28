Рядом с домом на Ясном проезде в столичном районе Южное Медведково было найдено тело заколотой в сердце девушки, передает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

«В Москве организована доследственная проверка по факту обнаружения тела девушки с ножевым ранением. 28 апреля 2025 года вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении ведомства.

Позже в СК сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Не позднее 28 апреля 2025 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, вступил в конфликт с девушкой, в ходе которого нанес ей ножевое ранение в область сердца, а после сбросил ее тело из окна. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, после произошедшего фигурант скрылся, но был задержан в кратчайшие сроки. Он будет доставлен в подразделение ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным телеграм-канала Mash, погибшей оказалась африканка, при себе у нее не было паспорта.