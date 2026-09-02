В Киеве ночью произошло вооруженное столкновение между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ). По данным СМИ, в перестрелке погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Что предшествовало конфликту

Неделю назад в Киеве был задержан заместитель командира запрещенного в России Русского добровольческого корпуса (РДК)* Степан Каплунов**, позывные «Ландскнехт» и «Славян». По данным телеграм-каналов, мужчину силой затолкали в автомобиль BMW X5 и увезли в неизвестном направлении.

По неофициальной версии, распространившейся в украинских медиа, задержание провели сотрудники СБУ, которые впоследствии, во время повторного визита к месту жительства Каплунова, столкнулись с представителями ГУР. Между силовиками произошла словесная перепалка, переросшая в стрельбу.

Итоги перестрелки: СБУ стреляет лучше

В ходе столкновения ранения получили от двух до десяти представителей ГУР, один из них позже скончался. На место происшествия прибыли сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и руководство ЦСО «А» СБУ, начаты следственные действия.

В СБУ заявили, что операция была направлена на предотвращение теракта, который якобы готовила ФСБ России против одного из представителей оппозиционного российского движения, прибывшего в Киев ко Дню независимости Украины. По версии ведомства, во время следственных действий на сотрудников СБУ напала группа лиц, пытавшаяся заблокировать и воспрепятствовать их работе, после чего к месту происшествия была стянута «Альфа», применившая оружие.

Генеральная прокуратура Украины поддержала эту версию, заявив, что нападавшие заблокировали проезд автомобилями и оказали вооруженное сопротивление, из-за чего для их задержания привлекли бойцов «Альфы». По итогам перестрелки и последующего задержания выяснилось, что нападавшие являются военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины, то есть ГУР Минобороны Украины.

Реакция главы Офиса президента

Глава Офиса президента Украины и бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов** прокомментировал перестрелку в Киеве с участием СБУ и ГУР, фактически поддержав позицию военной разведки. Он упрекнул тех, кто «похищает военнослужащих», — по всей видимости, имея в виду задержание заместителя командира РДК* Каплунова**, которое, по ряду данных, провела СБУ и которое стало причиной последующего конфликта.

«Ситуацией уже занимаются ГБР и Офис генпрокурора. Важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы», — заявил Буданов* в комментарии СМИ.

По данным украинских СМИ, между Будановым и исполняющим обязанности главы СБУ Игорем Покладом на протяжении долгого времени сохраняются напряженные отношения.

Версия российских военкоров

Российский военный корреспондент Александр Коц опубликовал собственную версию произошедшего. По его данным, Каплунов родился в 1991 году, воевал на стороне украинских формирований с 2014 года, а с августа 2022-го участвовал в формировании так называемого «русского корпуса» из перешедших на сторону Украины россиян. Коц утверждает, что задержание Каплунова стало поводом для столкновения между спецназом двух украинских ведомств, и связывает произошедшее с внутренним конфликтом интересов, а не с реальной попыткой предотвратить теракт.

*Русский добровольческий корпус признан в РФ террористической организацией.

**внесен в список террористов Росфинмониторинга