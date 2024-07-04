Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании двух «агентов ФСБ», которые под видом пары молодоженов якобы шпионили за морской охраной Одесской области. Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале, предполагаемыми агентами спецслужбы оказались 23-летний одессит и его 18-летняя невеста.

По сообщению СБУ, задержанные — участники «агентурной сети ФСБ, которая действовала в Одесской и Днепропетровской областях». Ведомство утверждает, что молодой человек и его невеста «по заданию» ФСБ «разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, которые обороняют акваторию портового города».

В целях получения разведданных пара обходила местность, якобы прогуливаясь, и делала фотографии на фоне «нужных» объектов, подчеркивает СБУ. На основе полученных сведений одессит готовил «отчет» для некоего «куратора» из ФСБ, личность которого СБУ якобы установила, сказано в заявлении.

Российская сторона планировала использовать полученную развединформацию для воздушных ударов по местам базирования украинских военных, однако СБУ сорвала этот замысел и «задержала фигурантов с поличным», заявляет украинская спецслужба.

Перед одесситом также якобы стояла задача расклеить по городу сотню листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию. По данным следствия, молодой человек был завербован через анонимные чаты в мессенджере Telegram, после чего привлек к своей деятельности подругу.

В ходе обысков в доме задержанных изъяли мобильные телефоны с «доказательствами преступлений», также была обнаружена банковская карта, на которую поступали «деньги от ФСБ», и партия «антиукраинских листовок».

Молодому человеку предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения), действия его подруги квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия на Украину, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности). Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения, добавили в СБУ.