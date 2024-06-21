Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российского актера Виталия Гогунского в «повторении тезисов российской пропаганды и агитации к агрессивной войне России против Украины на медиаплощадках Кремля». Об этом говорится в сообщении спецслужбы, опубликованном на ее странице в Facebook*.

«Во время эфиров высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины», — сообщает пресс-служба ведомства.

Гогунскому вменяется распространение материалов с призывами к коллаборационизму, «пропаганде войны» и призывами к изменению границ Украины (ст. 110, ст. 111-1, ст. 436 УК Украины). По этим статьям ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Виталий Гогунский — российский актер, кино- и телеведущий, который стал известен благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Гогунский родился в городе Кременчуг Полтавской области Украины. Его отец до сих пор живет на Украине.

После начала боевых действий на Украине он поддержал введение российских войск на территорию страны, давал концерты в поддержку военнослужащих и посещал военные госпитали.

В интервью госагентству РИА Новости, отвечая на вопрос о том, удается ли ему сохранять отношения с отцом, Гогунский заявил, что не общается с ним из-за разного восприятия конфликта на Украине.

«Они [люди, проживающие на территории Украины], восемь лет под информационным колпаком, им твердят, что на них напали оккупанты и мародеры. Но простых людей нельзя в этом винить, им можно только посочувствовать. Они устали от ненависти. Давайте примем это как данность, не надо отвечать на их негатив. Ситуация поменяется — и все поймут», — сказал актер.

В августе 2023 года Гогунский пытался попасть на территорию Грузии, но его не пустили пограничные службы. «Говорят, будет слишком большой резонанс, если мы вас пропустим», — пояснил артист. Позже он заявил, что его не пропустили на территорию страны из-за того, что некоторое время назад он был в Абхазии.

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