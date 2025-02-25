Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman, в признании действий России правомерными и «глорификации» представителей российской армии через СМИ. Об этом сообщается в телеграм-канале спецслужбы.

«На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Дронову о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении СБУ.

В украинской спецслужбе заявили, что Дронов не раз записывал видеообращения, в которых поддерживал действия российских военных, и выступал в новых регионах России.

В ведомстве добавили, что принимают «комплексные меры по привлечению к ответственности» певца, который занимается «информационно-подрывной деятельностью» и «входит в круг подконтрольных Кремлю исполнителей». При этом в СБУ не уточнили, о каких именно мерах идет речь.

Сам Shaman в беседе с «Газетой.Ru» в ответ на обвинения СБУ заявил, что он продолжает «служить России».

Депутат Виталий Милонов, комментируя заочное обвинение Дронова украинской спецслужбой, выразил мнение, что такие действия являются похвалой для артиста.

«Это не обвинения, это похвала для Shaman. Я могу сказать, что в принципе большинству наших деятелей культуры, которые живут, трудятся и творят на территории Российской Федерации, можно подобного рода комплименты раздать», — сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Он также выразил искренние поздравления Дронову «с получением такой высокой оценки своей творческой деятельности»