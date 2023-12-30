Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение в финансировании России главе алкогольного холдинга Global Spirits и основателю ликеро-водочного завода «Хортица» Евгению Черняку. Как утверждает ведомство, компании бизнесмена продолжают вести бизнес с российскими партнерами.

По данным СБУ, в 2022 году предприятия Черняка перечислили в бюджет России около 6 млрд гривен за счет уплаты налогов и сборов.

«Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в офисе холдинга на Украине во время обысков нашли «документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности» в пользу России.

Черняка и еще шестерых топ-менеджеров его компании подозревают в «пособничестве государству-агрессору, совершенному по предварительному сговору группой лиц» (ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 УК Украины). По данным СБУ, на их частное и корпоративное имущество может быть наложен арест для передачи в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами).

Сам Черняк в своем фейсбуке (принадлежит Meta*) назвал подозрения СБУ «ошибкой» и «попыткой рейдерской атаки на его бизнес». Также предприниматель отрицает наличие бизнеса в России, ссылаясь на то, что российские власти объявили его в розыск по делу о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В России Черняк обвиняется в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и «иные лица» перечислили военным ВСУ и другим «украинским вооруженным формированиям» более 500 млн рублей. Кроме того, в июне 2023 года Черняк передал украинским военнослужащим товары «для ведения боевых действий» стоимостью более 90 млн рублей, утверждали в Следственном комитете.

Помимо Черняка, подозреваемыми по делу финансировании терроризма проходят другие учредители и руководители Global Spirits. Два доверенных лица бизнесмена были задержаны.

В июле Росфинмониторинг внес Черняка в список террористов и экстремистов.

После начала боевых действий на Украине холдинг Global Spirits объявил об отзыве лицензии на производство и распространение своей продукции в России. В феврале 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев пожаловался в Росфинмониторинг на факты продажи товаров украинского производства на российских маркетплейсах. В частности парламентарий упоминал водку «Хортица» и конфеты Roshen.

В Global Spirits тогда заявили, что продажи брендов холдинга в России незаконны независимо от места производства и будут строго преследоваться. В конце марта Гусев рассказал, что маркетплейсы «после просьбы от депутатов Госдумы» прекратили продавать украинские товары «добровольно и в одностороннем порядке».

*деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России