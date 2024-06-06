На Украине завели уголовное дело в отношении помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, выступивших соавторами учебника истории России для 11-х классов. Об этом украинская спецслужба сообщила в своем телеграм-канале.

В СБУ считают, что Мединский и Торкунов в учебнике «сфальсифицировали исторические события по становлению Украинской государственности» и выступили в поддержку боевых действий на Украине.

В украинской спецслужбе уточнили, что дела в отношении соавторов учебника были возбуждены двум статям:

ч. 2 ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»),

ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 УК Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников»).

Ввести единые школьные учебники истории предложил президент России Владимир Путин в апреле 2022 года, после начала боевых действий на Украине. Он поручил обеспечить учащихся пособиями, написанными «хорошим русским языком» и не содержащими «двойных толкований» исторических событий.

«Творение Мединского нельзя считать учебником». Зачем в России и СССР переписывали историю

Летом 2023 года Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов представили единый учебник истории для 10-х и 11-х классов.

На презентации Мединский сообщил, что работа над учебным пособием стартовала в апреле 2023 года и была проведена в рекордные сроки. Этим, по его словам, обусловлена специфика изложения материала, который содержит «много микроисторий и любопытных фактов». Кравцов подчеркнул, что в дальнейшем новый учебник планируется дополнять, поскольку там описана «пока еще не закончившаяся военная операция России на Украине».

По словам авторов учебника, по сравнению с предыдущими учебными пособиями по истории в нем полностью переписаны разделы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. Так, 1960-е годы в учебнике названы «революцией благосостояния», а ответственность за развал СССР, который описан цитатой Путина как «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века», возложена на Михаила Горбачева и его некомпетентные реформы.

Кроме того, в школьном учебнике истории впервые появился раздел, описывающий события после 2014 года, включая начало боевых действий на Украине. Инициатором конфликта названы НАТО и страны Запада, заинтересованные в ослаблении России.