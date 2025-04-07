Суд на Украине удовлетворил иск Минюста страны об изъятии в доход государства активов на 2 млрд гривен (около $49 млн), якобы принадлежавших российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что речь идет о более 550 тыс. т бокситов и глинозема, добытых на Украине еще до начала военных действий и хранящихся на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего Дерипаске. В заявлении СБУ утверждается, что эту продукцию якобы использовали на российских заводах бизнесмена для выплавки алюминия.

В конце января СБУ сообщала об аресте этих активов. В феврале 2024 года ведомство заочно вменило Дерипаске нарушение семи статей Уголовного кодекса Украины, а также сообщило о задержании двух топ-менеджеров, якобы связанных с россиянином.

Представитель Дерипаски тогда заявил, что миллиардер расценивает действия СБУ как «очередную попытку давления со стороны США» и «грязную политическую игру». Он также отметил, что с 2018 года Дерипаска не имеет отношения к предприятиям, которые упоминала украинская спецслужба.