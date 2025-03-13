В рамках аудита за 2023-2024 годы Счетная палата обнаружила, что киностудия «Мосфильм» списала со своего баланса почти половину кинокартин, продолжив получать с них доход, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства.

В материале говорится, что в отчете ведомства не уточнятся о каких именно кинокартинах идет речь. Однако РБК обращает внимание, что в 2023 году «Мосфильм» списал 81 позицию первоначальной балансовой стоимостью 754 млн рублей.

«Нематериальные активы, а именно коллекция из более чем 2,8 тыс. фильмов, „ созданных на киностудии за 100-летнюю историю существования“, выступает „основным и уникальным активом“ «Мосфильма», говорится в отчете Счетной палаты. Почти 1,5 тыс. из них находятся „за балансом без денежной оценки“», — пишет РБК.

Как отмечает издание, Счетная палата зафиксировала, что в реестр федерального имущества (РФИ) «Мосфильмом» были внесены данные только о 90 проектах. На балансе предприятия учтены всего 39 фильмов, сказано в материале.

«Списанные с баланса «Мосфильма» проекты в 2022—2024 годах «неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование», отмечает Счетная палата. Эти фильмы, как показал аудит, «генерировали значительный и постоянный доход предприятия», что позволяет считать их нематериальными активами», — отмечает РБК.

Из отчета ведомства также следует, что за балансом «Мосфильма» учитывались и основные товарные знаки киностудии. При этом, как уточняет издание, киностудия продолжал инициировать судебные разбирательства за их неправомерное использование.

В «Мосфильме», комментируя отчет Счетной палаты, объяснили произошедшее «пробелами в законодательном регулировании», которое не учитывает особенности учета произведений, созданных еще в советский период.

«Так, юридически «Мосфильм» выступает «автором» и обладателем исключительных прав на все проекты, снятые на студии с момента ее основания в 1924 году», — говорится в материале.

Как пишет РБК, действующее законодательство о бухгалтерском учете требует от «Мосфильма» учитывать все объекты на балансе по первоначальной стоимости в сумме фактических расходов на их создание.

«Очевидно, что в отношении указанных картин отсутствует фактическое стоимостное выражение, поскольку затраты на их производство, осуществленные десятилетия назад, объективно невозможно учитывать при их оценке в настоящее время», — добавили в пресс-службе компании.

По данным издания, для обеспечения прозрачности использования проектов и товарных знаков киностудии «Мосфильм» ведет их учет на так называемых забалансированных счетах.