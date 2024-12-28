Четверых детей в частном доме СНТ «Межурка» под Тверью мог убить их отец, сообщили ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах. По данным источников агентств, после преступления мужчина пытался покончить с собой. Телеграм-канал Mash пишет, что речь идет об уроженце Таджикистана с российским гражданством, старшему из детей было семь лет.

«Отец убил четверых детей… Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали. Он в реанимации находится», — рассказал собеседник РИА Новости.

По его данным, всего в семье шестеро детей. Четверых детей, которые спали на первом этаже, мужчина зарезал. Двое, по предварительным данным, спали отдельно. Погибли дети 2017, 2019, 2021, 2023 годов рождения.

Телеграм-канал Mash уточнил, что убитые дети — трое мальчиков в возрасте трех, пяти и семи лет, а также годовалая девочка. Отец — 37-летний уроженец Таджикистана с российским гражданством.

По факту убийства детей возбуждено уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более малолетних»). Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

«Ревность к жене»

Предварительно, перед преступлением мужчина запер жену в другой комнате, из-за чего она не смогла их спасти, пишет Shot. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции, «местные о ней отзывались положительно», добавил канал.

Mash, в свою очередь, утверждает, что мать малышей спала на втором этаже. Услышав шум, она спустилась вниз с братом мужа, но детей уже не было в живых. Мужчину «смогли остановить в тот момент, когда он пытался порезать себе горло».

Брат мужчины рассказал, что тот начал вести себя «неадекватно» около трех дней назад. Его увезли в реанимацию с порезом шеи, сейчас он якобы находится на ИВЛ.

Shot также пишет, что, по словам местных жителей, несколько дней назад предполагаемый преступник стал вести себя «странно и агрессивно» . В доме семьи начались «сильные скандалы», хотя ранее такого не было. Врачи возьмут необходимые анализы, чтобы установить, не был ли подозреваемый под воздействием наркотиков, добавил Shot.

Предварительной причиной убийства детей стала ревность мужчины к жене, сообщает Mash. Отец детей якобы решил, что ему систематически изменяли, и зарезал мальчиков и девочку, которых «считал не своими». Двое старших детей не пострадали, уточняет канал.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, расследование продолжается.