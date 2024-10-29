Госдума приняла во втором и в третьем чтениях пакет из четырех законов, ужесточающих наказание за нарушения в сфере миграции, передает корреспондент RTVI.

Штраф до 60 млн рублей и 15 лет тюрьмы

Первый закон, принятый Госдумой, относит к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции организованной группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а также лишение права занимать определенные должности.

Кроме того, закон усиливает ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. В частности, речь идет о внесении изменений в части 1 и 2 статьи 19.23 КоАП, согласно которым вводится наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а при повторном совершении — штраф с конфискацией от 10 до 60 млн рублей.

Еще один принятый закон относит к отягчающим обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.

Третий закон вводит внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам и оформления поддельных документов для получения миграционного статуса.

Если в первоначальной редакции предполагалось, что распространение такой информации будет основанием для внесения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора, то ко второму сообщила журналистам первый вице-спикер Госдумы и глава комиссии Госдумы по миграционной политике Ирина Яровая.

«Будет сразу принцип двух ключей: с одной стороны, они будут незамедлительно блокировать контент и отсекать ту группу нелегальных мигрантов, которые ищут такого взаимодействия, а с другой стороны, незамедлительно начинать оперативную разработку тех, кто создает этот контент и кто предлагает эти услуги», — сказала депутат.

Четвертый принятый закон устанавливает полный запрет для посреднических организаций участвовать в приеме у мигранто экзаменов на знание русского языка, основ истории и законодательства России. При обсуждении во втором чтении Госдума приняла поправку, согласно которой сертификаты о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения.

Парламентарии обратили внимание на большой диапазон стоимости таких услуг — от 400 рублей до 9 тыс. рублей, при этом поступления в бюджет от такой деятельности «были совершенно недопустимо малы и свидетельствовали о том, что это серый рынок услуг», отметила Яровая. В этой связи правительству предлагается унифицировать стоимость сертификата.

Миграционное законодательство будет ужесточаться еще сильнее

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, как принятые законы восприняли в странах СНГ.

«И до этого мы решения принимали аналогичные в сфере миграционной политики, они должны однозначно поддерживаться и органами власти республик, откуда приезжают люди сюда в качестве мигрантов. Потому что мы боремся с незаконной миграцией, мы боремся с преступностью, мы делаем все для того, чтобы сделать эту сферу прозрачной и правила установить, которые будут исполняться, начиная со сдачи экзамена по русскому языку. Знаешь язык — сдашь экзамен. Не знаешь — учи», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Госдума намерена продолжить работу по ужесточению миграционной политики, сказала Яровая.

«Нелегальная миграция является источником совершенно разных противоправных деяний. Это опасная, организованная преступная деятельность, которая в любом государстве имеет наивысшую степень опасности <…> Мы будем предлагать правительству целый ряд дополнительных мер, мы продолжим нашу работу», — отметила она.

По ее словам, принятые сегодня законы — «не предельный горизонт возможностей». В планах — проработка вопросов о справках о состоянии здоровья для мигрантов, уточнила Яровая на пленарном заседании, подчеркнув, что это «вопрос безопасности».

Еще одно направление работы — пересмотр «правовой гильотины», которая позволила формировать теневой рынок.

«Совершенно очевидно, что нельзя, прикрываясь таким наукообразным или каким-то историческим термином, прятать за ним действия, которые дают возможность фактически формировать теневые рынки, нелегальную миграция», — подчеркнула Яровая на заседании.

Тема миграции стоит на первом месте среди обращений граждан, опережая тему проблем в ЖКХ, сообщил журналистам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, ситуация с «распоясавшимися нелегальными мигрантами» «уже достала».

Слуцкий сообщил, что депутаты фракции подготовили законопроект, которым Рособрнадзор получает полномочия «во внесудебном порядке отзывать сертификаты на знание русского языка у тех, кто незаконно их приобрел, у кого они являются… липовыми, фиктивными».

Еще один разработанный депутатами законопроект устанавливает, что мигранты, которые приобрели липовые сертификаты на знание русского языка, «будут депортироваться из страны, причем депортироваться не за счет российского государства, а за счет своего государства или за собственный счет», рассказал депутат.

Как рассчитывает Слуцкий, принятые законы «положат конец тем серьезным злоупотреблениям, которые в конечном итоге выливаются в массовое нарушение общественного порядка».

«Как дети мигрантов ведут себя в школах, как они сами считают себя хозяевами в стране и совершают многочисленные преступления, ведут себя грубо, непозволительно, и это приобретает уже массовый характер», — сказал он.

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) настаивает на «еще более жестких решениях», заявил журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов.

«В том числе на введении визового режима со странами — основными «поставщиками» мигрантов. Пусть те, кто хочет легально работать в нашей стране, получают приглашения от работодателя и рабочие визы, пусть он несет за них ответственность, платит налоги. Нам нужны рабочие руки, но не нужен ни проходной двор, ни этнические анклавы на территории России», — подчеркнул депутат.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что «всех проблем эти законы не решат». По его словам, один из прорабатываемых вопросов посвящен отмене патентов для мигрантов. Кроме того, Госдума находится «на пути к принятию» закона о так называемом организационном наборе мигрантов на предприятия, отметил Калашников.

«Иллюстрация: «Автоваз» привез 1 тыс. человек из Таджикистана, из них 400 человек через несколько месяцев ушло и купило патенты. «Автоваз» понес издержки — он заплатил за них, провел медицинское освидетельствование, помог им сдать экзамены по русскому языку, но при этом они ушли и стали тоже легальными мигрантами, просто взяв патент за 6 тыс. рублей. И, конечно, нам надо либо патенты запрещать, либо надо как-то мирить эти две составляющие, а мирить их очень сложно, но мы обязательно должны будем к этому вернуться», — сказал депутат на заседании Госдумы.

В ходе дискуссии депутат Михаил Матвеев выразил мнение, что совершение тяжких и особо тяжких преступлений мигрантами должно стать основанием для выдворения. По его словам, «вне всякого сомнения» должны быть подвергнуты выдворению те, кто занимается незаконной миграцией, «будучи сами бывшими иностранными гражданами, которые получили российское гражданство».