Советский, украинский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин умер во вторник, 9 января, в возрасте 94 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России, членом которого являлся Болгарин.

«9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», — говорится в сообщении организации.

Игорь Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав Крымской АССР. С 1952 по 1953 году был штатным литературным сотрудником «Комсомольской правды». В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего начал работать на киностудии «Центрнаучфильм».

Болгарин писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. С 1974 года преподавал на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры. В 1979 году ему было присвоено ученое звание доцента.

Болгарин — автор сценариев к фильмам «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран», «Девять жизней Нестора Махно».

В 1978 году Болгарину было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Украинской ССР. В 2003 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2010 году получил Орден Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.