Актер Марк Эдельштейн разыскивается военкоматом Нижнего Новгорода из-за проблем с отсрочкой от призыва, сообщил Mash. Сам артист заявил, что у него были долги, но сейчас он уже решает этот вопрос.

«Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой университет имени Лобачевского — ННГУ. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [доки], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться», — отметил он.

Ранее Mash написал, что 23-летнего актера ищет военкомат Нижнего Новгорода, где прописан Эдельштейн. По данным телеграм-канала, артист вместе с 18-летним братом Матвеем посещал церемонию вручения премии «Оскар», а также Неделю моды в Париже, и оба якобы «забыли, что нужно отметиться у военкома».

Позднее представитель артиста сообщил изданию «Подъем», что Эдельштейн не разыскивается военкоматом Нижнего Новгорода, так как является аспирантом филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. При этом в пресс-службе актера уточнили, что тот вернулся на малую родину, так как «не сдал нужные документы и в ближайшее время планирует заняться учебой».

Марк Эйдельштейн известен широкой публике по сериалам «Монастырь» (где сыграл с Анастасией Ивлеевой), блокбастеру «Сто лет тому вперед», а также оскароносному фильму «Анора». После участия в последнем был номинирован Американской Гильдией киноактеров на премию в категории «Лучший актерский состав». В январе 2025 года издание The New York Times назвало Эйдельштейна «русским Тимоти Шаламе» и включило его в список самых стильных людей 2024 года.