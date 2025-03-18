Минфин считает актуальным вопрос о проведении «большой приватизации» в России и планирует подготовить соответствующее предложение. Об этом 18 марта заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Силуанов связал инициативу министерства с предстоящим утверждением новых стратегий развития госкомпаний, призванных «повысить их вовлечение в достижение национальных целей».

По словам главы Минфина, его ведомство считает необходимым сохранить динамику поступлений в бюджет от продажи неиспользуемого имущества, которая была задана в прошлом году, передает «Интерфакс». В числе прочего министерство планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям.

«В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд рублей», — добавил Силуанов.

Как отмечает «Интерфакс», Минфин регулярно выступает с подобными предложениями, в том числе вносит их в правительство. Однако до практической реализации эти инициативи не доходят, в частности, из-за противодействия отраслевых ведомств.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин назвал оправданным изъятие бизнеса в случае прямого ущерба безопасности и национальным интересам страны.