Агенты Секретной службы подстрелили вооруженного мужчину возле Белого дома вскоре после 00:00 по местному времени в ночь воскресенье, 9 марта, после его «столкновения» с правоохранительными органами, передает Sky News.

«Столкновение», о котором идет речь, произошло недалеко от 17-й улицы, менее чем в пяти минутах ходьбы от Белого дома. Местная полиция сообщила о вооруженном человеке, который предположительно приехал в Вашингтон из Индианы. Сотрудники Секретной службы, получив эту информацию, сначала обнаружили припаркованный автомобиль мужчины, а затем увидели и его самого идущим по улице.

«Когда офицеры приблизились, мужчина размахивал огнестрельным оружием, и завязалась вооруженная стычка, в ходе которой наши сотрудники открыли огонь», — говорится в заявлении Секретной службы, опубликованном в соцсети X пресс-секретарем Энтони Гильельми.

Подозреваемый был доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. В заявлении Секретной службы говорится, что пострадавших среди ее сотрудников нет и что по факту инцидента ведется расследование.

Президента США Дональда Трампа во время этой стрельбы не было в Белом доме, поскольку он проводит выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.