В соцсетях разгорелись споры из-за странного поведения президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на видео из купе поезда во время поездки в Киев. На записи заметно, как Макрон делает резкое движение рукой, пытаясь убрать со стола предмет, похожий на белый сверток. Что об этом известно — в материале RTVI.

Пользователи в сети предположили, что внутри свертка могли находится наркотики. Они также обратили внимание на предмет, расположенный рядом с Мерцем, и напоминающий соломинку для употребления наркотических веществ.

Во Франции свое возмущение поведением Макрона и двух других европейских лидеров выразил лидер партии “Патриоты” Флориан Филиппо.

«Трое воинственных идиотов почувствовали себя некомфортно, когда операторы явились в самый разгар их ночных посиделок», — написал он в соцсетях.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала видеоролик с тремя европейскими лидерами в своем телеграм-канале,

“Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики”, — написала она.

Захарова назвала кадры из поездки европейских лидеров в Киев “невероятными” и заявила, что их появление напоминает “приоткрытие миру завесы этого смрадного шабаша”.

“В 2022 году я спросила одного западного посла: «Как же вы можете поставлять оружие неуравновешенному наркоману Зеленскому, он же много лет на кокаине?». И получила ответ: «Для ЕС это нормальное явление — многие главы западных государств употребляют», — добавила она.

Политолог Сергей Марков предположил, что внутри свертка находилось лекарство от болезни, “про которую Макрон не хочет, чтобы все знали”.

“Что же это за секретный маленький пакетик? Те, кто считает Макрона плохим, считают, что это кокаин. Макрон хранит молчание, хотя это обсуждают десятки СМИ. Мое мнение — это лекарство, которое от болезни, про которую Макрон не хочет чтобы все знали”, — написал он в своем телеграм-канале.

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в комментарии для “Аргументов и фактов” заявил, что сверток может быть как “сопливым платком после кокаина”, так и “остатками вещества”.

«Нам не хватало объяснения такого неожиданного визита и бурного веселья, объятий, стучания по голове. Увидели у канцлера ложечку для употребления, у Макрона какой-то сверток”, — сказал он

Шуров обратил внимание, что европейские лидеры “по крайней мере, очень явно смутились”, и назвал это “как минимум странным”.

Французское издание Liberation при этом полагает, что эти таинственные предметы всего лишь помятая салфетка и зубочистка и их убрали просто, чтобы не попали в кадр.