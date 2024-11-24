В норвежском суде слушается дело сельского врача общей практики, который на протяжении почти 20 лет совершал в отношении пациенток сексуальные действия насильственного характера и снимал это на видео. Он признал вину лишь частично, пытаясь оправдаться тем, что применял при осмотрах методы собственного изобретения. Телеканал NRK называет эту историю беспрецедентной.

Бывшему главному врачу муниципалитета Фроста — 55-летнему терапевту Арне Баю — вменяют сексуальное насилие над 87 пациентками и злоупотребление служебным положением с целью совершения действий сексуального характера в отношении 94 женщин. Медик взял на себя ответственность только за три случая изнасилования и 35 эпизодов злоупотребления.

Норвежское издание VG со ссылкой на адвоката поясняет, что Уголовный кодекс Норвегии трактует изнасилование как действия сексуального характера, совершаемые с применением насилия или угроз, либо в отношении жертвы, не способной сопротивляться из-за бессознательного состояния или по другим причинам.

Из материалов дела следует, что Арне Бай на протяжении многих лет пользовался своим положением главного врача муниципалитета, чтобы подвергать пациенток унизительным осмотрам с применением не предназначенных для этого посторонних предметов и без ведома женщин снимать происходящее на видео с помощью нескольких скрытых камер.

Некоторых терапевт осматривал в гинекологическом кабинете, хотя они обращались к нему с жалобами, никак не связанными с гинекологией. Он также заставлял пациенток раздеваться догола и принимать для осмотра позы, не предусмотренные медицинской практикой, — становиться на колени или на четвереньки, ложиться на живот и т.п. Обвинение заявило, что таким образом Бай добивался, чтобы его жертвы не видели его манипуляций и не понимали сути происходящего.

Посторонние предметы, которые Бай использовал вместо гинекологических инструментов, на суде не показывали, поскольку полиции не удалось их изъять. В материалах дела содержится их описание, составленное на основе кадров скрытой видеозаписи, сделанной самим врачом. NRK пишет, что это насадка для детского ингалятора, пластиковая бутылочка, флакон роликового дезодоранта, а также неизвестный предмет яйцееобразной формы со встроенной внутрь лампочкой. Как заявил прокурор на одном из слушаний, эти предметы Бай вводил женщинам и во влагалище, и в анус.

Он, как было заявлено на суде, также совершал с пациентками не имеющие медицинского обоснования действия сексуального характера — делал массаж нижней части живота и наружных половых органов. Следствие расценило это как насильственную мастурбацию. Многие жертвы болезненно реагировали на действия врача, издавая протестующие возгласы.

В ходе допроса Бай утверждал, что использовал посторонние предметы при осмотре по собственной инициативе, поскольку «многому учился сам на практике» и за долгие годы работы якобы пришел к выводу о преимуществах собственных идей перед традиционными методами и инструментами.

Игнорирование болезненных реакций и возражений своих пациенток врач объяснил тем, что либо их не слышал, либо не воспринимал всерьез. Он также заверил, что мог не обратить внимания на жалобы женщин, поскольку «очень боялся проглядеть и пропустить», что-то важное для постановки диагноза.

Дома у терапевта были обнаружены видеозаписи общей протяженностью более 5,5 тысячи часов и более 387 тысяч скриншотов с них. Установку скрытых видеокамер в смотровой и запись осмотров без ведома женщин он мотивировал тем, что якобы подстраховывался на случай возникновения претензий по поводу диагнозов и назначений.

Адвокат пытается представить Бая очень ответственным медицинским работником, который настолько переживает за своих пациенток, что даже изобретает врачебные ноу-хау для более эффективного проведения осмотров. По его словам, если терапевт и нарушал протоколы и этику, то из лучших побуждений.

Кроме того, защита предъявила заключение психиатра, который пришел к выводу, что Бай страдает некой формой обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и из-за этого испытывает навязчивую потребность к совершению определенных ритуалов (к ним адвокат предложил отнести видеосъемку).

Преступные эпизоды, вменяемые Баю, датируются обширным периодом с 2004 по 2022 годы. Среди его предполагаемых жертв есть женщины, которые приходятся друг другу родственницами. Самой старшей потерпевшей — 67 лет, самым юным — 14 и 15 лет. Жалобы на терапевта поступали с 2006 года, одну из первых подала беременная пациентка, которой Бай грубо массировал низ живота. Но лишь в 2022 году у терапевта отозвали разрешение на работу. На тот момент он являлся врачом общей практики у 850 пациентов — из 2,6 тысячи человек, проживающих в муниципалитете Фроста.